Def: Di Piazza (M5S), 'confronto essenziale come chiesto da Conte e Patuanelli'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - “Il mio sostegno incondizionato a Giuseppe Conte e a Stefano Patuanelli, che stanno esercitando un ruolo proprio ed essenziale del confronto politico. Il tema è quello del dibattito sul DEF, in cui si chiede un dialogo coerente e cosciente sui bisogni di famiglie e imprese. Quale primo partito di maggioranza relativa esigiamo il rispetto dei cittadini tutti, di cui siamo da sempre portavoce contro ingiustizie, discriminazioni, sprechi e scarti. Noi guarderemo sempre alle persone e mai al profitto, facendoci di volta in volta garanti di un'economia giusta ed etica, di coesione sociale e contro ogni forma di povertà”. Così, in una nota, Steni Di Piazza, coordinatore del comitato inclusione sociale del Movimento 5 Stelle.