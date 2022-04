Chirenti srl: vetrate eleganti e molto di più. Un'eccellenza italiana

04 aprile 2022 a

(Adnkronos) - Balaustre fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica dal sole

Lecce, 4 aprile 2022. La Chirenti srl, azienda italiana di punta nel settore della produzione di vetrate panoramiche, prosegue la sua attività innovativa anche nell'ambito dell'efficientamento energetico. “Abbiamo prototipato una balaustra fotovoltaica” ci spiega l'imprenditore Vito Chirenti, titolare ed amministratore dell'azienda attiva dal 1970. “Si tratta di due lastre di vetri trasparenti laminati, con delle celle solari monocristalline ad alta efficienza saldate all'interno delle lastre. Un prodotto nuovo e rivoluzionario per l'edilizia sostenibile, ideato nel nostro ufficio di ricerca e sviluppo”.

La balaustra in vetro, oltre a dare protezione dalle intemperie al balcone e a donare un aspetto moderno ed elegante all'immobile, conferisce la capacità di catturare l'energia solare e trasformarla in corrente elettrica.

“Dal punto di vista energetico, un edificio efficientato sulle cui facciate sono stati installati degli elementi fotovoltaici o BIPV (Building Integrated PhotoVoltaic) e sui balconi le nostre balaustre fotovoltaiche con le vetratine ‘VePa' (vetrate panoramiche, ndr) integrate che fungono da tampone termico, diventa un edificio energeticamente quasi autonomo. Ma il quale, soprattutto, non produce e non emette dannosa anidride carbonica nell'atmosfera e, per tanto, definibile ‘NZEB' (Nearly Zero Energy Building), cioè a dire un edificio assolutamente sostenibile”.

Grazie agli oltre cinquant'anni di esperienza, la società Chirenti srl non è nuova all'apporto innovativo nell'ambito delle vetrate panoramiche. “Comunemente si conoscono solo le VePa per balconi, ma noi abbiamo sviluppato molti altri sistemi: vetrate a libro senza guide a pavimento, vetrate motorizzate scorrevoli verticalmente, vetrate panoramiche completamente amovibili con vetrocamera, quindi termiche, e molto altro. Quotidianamente i nostri architetti, progettisti ed ingegneri, hanno il compito di prototipare sistemi innovativi, a fianco della produzione standard”.

Questa capacità di visione dell'azienda, con sede a Castri di Lecce e grandi spazi espositivi a Bari e Pescara, gli ha consentito di allargare la sua fetta di mercato arrivando ad avere oltre 600 rivenditori in Italia ed all'estero, rendendo così la Chirenti srl uno dei marchi più autorevoli e di riferimento per il settore.

