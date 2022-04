Calcio: Bundesliga, Bayern in campo in 12 per 20", Friburgo fa ricorso

04 aprile 2022 a

Roma, 4 apr. - (Adnkronos) - L'ultimo turno di Bundesliga ha visto il Bayern Monaco vincere per 1-4 sul campo del Friburgo. Una vittoria netta, messa però a rischio da un errore commesso negli ultimi minuti, quando la squadra di Nagelsmann ha giocato per circa 20 secondi in 12. La palla ora passa al Giudice Sportivo, dopo il ricorso presentato dal Friburgo. Ad annunciarlo è stato lo stesso club tedesco con questo comunicato: "Il consiglio del Friburgo ha deciso di appellarsi contro il punteggio della partita. La decisione si basa in particolar modo sui seguenti punti: creazione dell'opportunità per il giudice sportivo di valutare l'errore nella sostituzione del Bayern Monaco e dare una risposta per il diritto sportivo; creare una futura sicurezza giuridica in casi comparabili a questo anche per altri club; portare avanti un'azione coerente da parte del Friburgo in caso di violazione delle regole, a prescindere dalla specifica situazione; assumersi una responsabilità anche in termini economici e da un punto di vista sportivo, tenendo conto degli interessi in questione. Una dettagliata giustificazione scritta è stata inviata, a tempo debito, al tribunale sportivo".

La società tedesca, poi, precisa: "I responsabili dello Sport-Club Friburgo si sono impegnati in un'intensa fase di studio e di valutazione su come procedere dopo l'errore nella sostituzione durante la partita contro il Bayern Monaco. Sono stati presi in considerazione tutti gli aspetti che fanno parte della responsabilità del club, dal punto di vista sportivo, giuridico ed economico. Questi hanno portato a un'intensa discussione. Prima di tutto: siamo in questa situazione non per colpa nostra. Il Friburgo non ha preso parte né ha influenzato quel che stava accadendo intorno al momento della sostituzione. Tuttavia, l'ordinamento giuridico e processuale della Federazione tedesca ci dà un ruolo attivo al fine di far verificare legalmente quanto accaduto. In questo ruolo attivo, che proceduralmente ci è toccato contro la nostra volontà, ci sentiamo in una situazione decisamente scomoda. Riteniamo, quindi, sbagliata questa normativa procedurale. Alla fine, appesantisce solo un club non coinvolto in questa situazione, che si ritrova con la responsabilità di verificare un'ovvia violazione delle regole".