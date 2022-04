Buzzella (Confindustria Lombardia): 'Smart working deve essere pianificato, non per tutti'

04 aprile 2022 a

Milano, 4 apr. (Adnkronos/Labitalia) - "Lo smart working che abbiamo vissuto è stato emergenziale, non pianificato", quando invece deve essere "qualcosa di organizzato e non per tutti. Un operatore di impianto non lo può fare. Serve equilibrio e oggettività" su questo tema. Lo ha detto Francesco Buzzella, presidente Confindustria Lombardia, nel corso del panel 'Il futuro del lavoro tra digital skills, diversity&inclusion', all'interno dell'evento dal titolo 'Tempo di dignità e di pace' alla Fondazione Stelline a Milano.