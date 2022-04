Assicurazioni auto: l'importanza del risparmio durante il caro benzina

04 aprile 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Milano, 04 Aprile 2022. Le recenti tensioni internazionali, legate soprattutto alla guerra tra Russia e Ucraina, hanno spinto al rialzo il valore delle fonti fossili come gas e petrolio, riflettendosi negativamente sui costi delle bollette e sul prezzo del carburante. In particolare, l'incremento di benzina e diesel ha spinto il governo a intervenire, introducendo un taglio delle accise in vigore dal 22 marzo al 20 aprile per un risparmio al consumo di 30,5 centesimi al litro.

Gli aumenti del carburante per autotrazione degli ultimi mesi hanno provocato un forte rialzo dei costi di mantenimento degli autoveicoli, con un aggravio significativo della spesa sostenuta dagli automobilisti. Per questo, è importante risparmiare sui costi relativi all'automobile, a partire dalla scelta di una tariffa conveniente per l'assicurazione RCA, la polizza di responsabilità civile obbligatoria per legge.

Si tratta di una copertura indispensabile per circolare su strada con il proprio veicolo, alla quale possono essere abbinate altre garanzie accessorie come la polizza cristalli o l'assicurazione furto e incendio.

Come risparmiare sull'assicurazione auto: i consigli degli esperti

Come spiegano gli esperti di 6sicuro.it, portale online specializzato nel confronto gratuito di [email protected] e moto, per risparmiare sulla polizza RCA è necessario innanzitutto comparare online le tariffe delle compagnie assicurative. Questa semplice operazione permette di valutare rapidamente tutte le offerte disponibili sul mercato, per individuare in modo semplice e veloce le tariffe con un prezzo più basso a parità di garanzie e servizi.

Il mercato delle assicurazioni auto è piuttosto dinamico e competitivo, quindi non bisogna aver paura di cambiare compagnia qualora si trovi un'offerta più vantaggiosa.

In genere, il massimo risparmio si ottiene preferendo le assicurazioni online, in particolare le coperture 100% digitali gestibili tramite app o sito web, perciò è opportuno valutare con particolare attenzione soprattutto le polizze auto online. È importante, però, leggere con attenzione il preventivo prima di stipulare l'assicurazione, verificando una serie di aspetti e clausole come i massimali (per legge i valori minimi della RCA sono 6,07 milioni di euro per i danni alle persone e 1,22 milioni di euro per i danni alle cose), le franchigie, gli scoperti e le esclusioni.

Bisogna anche scegliere bene le garanzie accessorie da acquistare, tenendo conto del rapporto tra benefici e costi di ogni polizza complementare alla RC auto. La decisione va presa in modo accurato, in base al valore del veicolo da assicurare, alle modalità di ricovero notturno dell'auto e al tipo di utilizzo della vettura (tragitti, chilometri percorsi, esperienza di guida).

Inoltre, è essenziale controllare la presenza di offerte e promozioni speciali, infatti alcune compagnie propongono soluzioni particolarmente convenienti come sconti per il secondo veicolo assicurato o tariffe ridotte per le auto elettriche.

Tutte le agevolazioni per la classe di merito dell'assicurazione auto

Uno dei fattori che influisce maggiormente sul prezzo della polizza RCA è la classe di merito, stabilita dalle compagnie assicurative in base alla conversione applicata tra la classe universale e quella interna, tenendo conto dell'esperienza di guida dell'assicurato e dello storico dei sinistri. Quest'ultimo dato viene riportato all'interno dell'attestato di rischio, il documento oggi dematerializzato secondo la assicurazioni auto in cui sono presenti gli incidenti causati negli ultimi 5 anni, anche in concorso di colpa paritario.

Le tariffe più elevate sono previste per i guidatori neopatentati, per chi ha uno storico di sinistri non favorevole e per le persone che risiedono in alcune zone d'Italia in cui i prezzi dell'assicurazione RCA sono più alti. La differenza tra una classe di merito e l'altra è piuttosto elevata, soprattutto tra le classi peggiori dalla 14esima in giù e quelle migliori. Tuttavia, con la cosiddetta Legge Bersani e la RC Auto familiare sono state introdotte delle importanti agevolazioni.

Nel dettaglio, è possibile sottoscrivere una polizza auto con la stessa classe di merito di un veicolo già assicurato, purché i due mezzi abbiano lo stesso proprietario o i due titolari facciano parte del medesimo nucleo familiare. La Legge Bersani offriva questo beneficio appena per l'acquisto di una nuova polizza per un'auto nuova o usata e tra veicoli della stessa categoria, mentre con la RC Familiare questa misura è stata estesa anche a veicoli dicategorie diverse e al rinnovo della polizza RCA.

Sono comunque previste delle limitazioni, come l'assenza di sinistri con colpa esclusiva o paritaria negli ultimi 5 anni e la restrizione dell'agevolazione alle persone fisiche. Ad ogni modo, è fondamentale verificare sempre se è possibile usufruire della RC Auto familiare, poiché ereditare una classe di merito più bassa assicura un risparmio considerevole sul prezzo dell'assicurazione auto, aiutando a contenere i costi di mantenimento del veicolo e gli aumenti dei carburanti.

Per informazioni:

Assiteca è il più grande Gruppo italiano nella gestione dei rischi d'impresa e nel brokeraggio assicurativo, con 20 sedi in Italia e oltre 5000 aziende clienti. Nata nel 1982, è quotata a Piazza Affari dal 2015. Nel 2000 ha fondato 6sicuro.it, il primo comparatore di assicurazioni auto e moto online in Italia.

Telefono:

Numero telefono Assiteca (per uffici amministrativi 6sicuro): 02.546791

Numero telefono servizio clienti 6sicuro: 02.47927991

E-mail:

Indirizzo mail: [email protected] (per contatti commerciali)

Indirizzo mail servizio clienti: [email protected]

Sito web:

https://www.6sicuro.it/