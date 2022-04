Arte sostenibile Esposizione di opere dell'artista Arvedo Arvedi

04 aprile 2022 a

(04/04/2022) - Mercoledì, 6 aprile 2022 (ore 11:00-19:00) e giovedì, 7 aprile 2022 (ore 10:00-14:00), presso la Sala Alessi e la Sala degli Arazzi di Palazzo Marino, in piazza della Scala n. 2 a Milano, Ethicando Association di Milano (www.ethicando.it) in collaborazione con il Comune di Milano e con l'ARD&NT Institute (Accademia di Belle Arti di Brera e Politecnico di Milano), organizza, sotto la direzione artistica del critico d'arte Marco Eugenio Di Giandomenico, l'evento dal titolo ARTE SOSTENIBILE, che prevede l'esposizione di alcune opere dell'artista Arvedo Arvedi.

E' un interessante momento di approfondimento su alcuni aspetti della sostenibilità dell'arte, argomento per sua natura multidisciplinare esplorato da illustri accademici ed esperti, nonché da varie personalità della cultura. In particolare, il convegno analizza le nuove modalità espressive delle arti in chiave sostenibile nell'era delle nuove tecnologie, sia in termini di bridging (ponti) tra i diversi linguaggi creativi, sia in termini valoriali, vale a dire in termini di capacità dell'opera d'arte di farsi portavoce di un messaggio sociale e/o di promozione artistico-culturale sostenibile con ricadute positive sulla collettività e su tutti gli stakeholder coinvolti. Momento centrale del convegno è la promozione della produzione artistica di Arvedo Arvedi, “discepolo” dell'artista ambientale americano John David Mooney, entrambi presenti all'evento.

Alcune opere di Arvedo Arvedi, che documentano il suo percorso di evoluzione artistica, sono esposte in Sala Alessi e nella Sala degli Arazzi. L'artista lavora creativamente da anni in chiave sostenibile, esprimendo, attraverso le sue opere, messaggi di edificazione sociale e un interessante dialogo tra differenti linguaggi creativi (scrittura, pittura, scultura, moda, design).

Durante l'evento è presentato il libro dal titolo ARTE SOSTENIBILE. TRANSMEDIALITA' DELL'ARTISTA ARVEDO ARVEDI. L'opera editoriale, edita da Silvana Editoriale (2022) e curata da Marco Eugenio Di Giandomenico, contiene interventi di esperti d'arte, quali Massimiliano Marafon Pecoraro, Raffaella Salato, Diana Alessandrini, Riccardo Maria Braglia, oltre che di John David Mooney, sulle tematiche del convegno e sulla biografia personale e artistica di Arvedi.

Sul tema, intervengono all'evento, tra gli altri, oltre al curatore artistico Marco Eugenio Di Giandomenico, Filippo Barberis, Consigliere Comune di Milano, Roberto Favaro, musicologo e già vice direttore dell'Accademia di Brera, nonché direttore del master SOUNDART dell'ARD&NT Institute, Domenico Nicolamarino (docente all'Accademia di Belle Arti di Brera di Milano), Riccardo Maria Braglia (critico d'arte), Massimiliano Marafon Pecoraro (storico dell'arte), Marzio Dallagiovanna (Vice Presidente e Tesoriere del Comitato Esecutivo del Segretariato Permanente del World Summit of Nobel Peace Laureates), Annaluce Licheri (Presidente Associazione Italia In Testa), Franco Scepi (Responsabile Arte e Cultura della Fondazione Gorbachev), oltre a varie personalità dell'arte e della cultura.

E' prevista la partecipazione all'evento di Robert Allegrini, Presidente del NIAF (National Italian American Foundation) di Washington, D.C. (USA).

L'evento, che prevede anche delle performance musicali del M° Matteo Bensi (voce solista e fisarmonica) e del M° Attilio Rubba (pianoforte) in omaggio a Ennio Morricone, gode del supporto mediatico della piattaforma di comunicazione internazionale Betting On Italy (BOI), la quale promuove iniziative culturali e artistiche su temi di valorizzazione e promozione del made in Italy nel mondo.

Per informazioni e prenotazioni:

Associazione ETHICANDO, via Uberto Visconti Di Modrone n. 38 – 20122 Milano

E-mail: [email protected] - www.ethicando.it

Web link prenotazioni:

https://www.eventbrite.com/e/arte-sostenibile-esposizione-delle-opere-dellartista-arvedo-arvedi-tickets-302846420797