Ucraina: Mulè, 'Berlusconi lavora per cercare la pace'

Roma, 3 apr (Adnkronos) - “Il presidente Silvio Berlusconi ha lavorato e lavora incessantemente per cercare la pace, adoperando tutte le relazioni personali, il carisma e la credibilità internazionale per stendere ponti. La sua posizione è sempre stata chiara". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè (FI) a Skytg24.

"L'1 marzo al Parlamento europeo ha votato le pesantissime sanzioni contro la Russia testimoniando la sua condanna netta all'aggressione della Russia. Forza Italia all'interno di questo governo, votando in parlamento i decreti per l'Ucraina e nell'azione quotidiana in Europa garantisce concretamente l'adesione e l'aderenza a quei valori dell'occidente di cui tanti si riempiono la bocca ma quando si tratta di fare qualcosa di concreto scappano via o si voltano dell'altra parte”, ha aggiunto Mulè.