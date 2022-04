03 aprile 2022 a

Roma, 3 apr (Adnkronos) - "Civili giustiziati, fosse comuni e bambini come scudi. Per Human Rights ci sono prove di crimini di guerra commessi dalle forze armate russe. La Corte Penale Internazionale ha aperto un'indagine sui massacri in Ucraina. Il Governo riferisca in Commissione diritti umani". Lo scrive su Twitter la senatrice del Pd Valeria Fedeli.