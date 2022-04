Ucraina: Fazzolari (FdI), 'a Bucha torna la barbarie sovietica'

03 aprile 2022 a

Roma, 3 apr (Adnkronos) - "Strage deliberata di civili ucraini a Bucha ad opera delle truppe di invasione di Putin. Non un incidente di percorso ma una classica strategia dell'epoca sovietica: la crudeltà gratuita contro le città e la popolazione inerme come strumento di terrore per piegare la resistenza nemica. Oggi più che mai in Ucraina si combatte una battaglia tra civiltà e barbarie”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Giovanbattista Fazzolari.