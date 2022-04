Motomondiale: A. Espargaro, 'sono molto felice, grazie all'Aprilia'

03 aprile 2022 a

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Sono molto felice. Gara speciale, la mia numero 200 in top-class. Tutto era pronto, io sono stato forte, avevo il passo, ma la pressione era doppia, tutti dicevano che sarebbe stato facile, invece non è stato così". Sono queste le prime parole di un commosso Aleix Espargaro, dopo la sua prima vittoria in MotoGp, nel Gran Premio dell'Argentina in sella all'Aprilia. "Ho girato tanto con i bottoni alla ricerca della giusta configurazione, negli ultimi quattro giri andavo forte. Ringrazio tutta la famiglia di Aprilia perché penso che lo meritiamo, e siamo anche in testa al campionato: è un sogno", ha aggiunto il pilota spagnolo che al suo primo successo in carriera balza in testa al mondiale.