Energia: Amendola, 'al lavoro per sostituire gas russo a livello Ue, fare compiti a casa'

Roma, 3 apr (Adnkronos) - "Stiamo lavorando perchè le riserve siano riempite, come ogni anno, e per la diversificazione. Il lavoro della Farnesina e di palazzo Chigi è quello di sostituire in parte gas russo. Sarà decisivo giocare su due livelli: a livello europeo per acquisti, stoccaggi e per chiudere il pacchetto energia con la Commissione, e poi fare i compiti a casa, spingere sulle rinnovabili con il Pnnr e con i rigassificatori". Lo ha detto il sottosegretario all'Ue Enzo Amendola a SkyTg24.