Covid: Mazzeo, 'Oggi nessun decesso in Toscana'

Firenze, 3 apr. - (Adnkronos) - "Una notizia bellissima che arriva la prima domenica senza stato di emergenza. Nelle ultime 24h non ci sono stati decessi per Covid in Toscana. È il risultato della campagna vaccinale e dell'immenso lavoro degli operatori della sanità! La pandemia non è finita, continuiamo così. Non molliamo adesso. Mascherine, igienizzazione dove possibile e distanziamento. Ma finalmente possiamo davvero costruire una nuova normalità". Così su Facebook il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.