Ue: Schnabel (Bce), 'mix politiche monetarie-fiscali decisivo per sostenere ripresa'

Cernobbio, 2 apr. (Adnkronos) - "Un adeguato mix di politiche monetarie-fiscali sarà decisivo per favorire la coesione sociale, tutelare il potere d'acquisto delle persone e sostenere la ripresa". Lo ha detto Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, nel corso del suo intervento al workshop ‘Lo scenario dell'economia e della finanza' organizzato dal Forum Ambrosetti a Cernobbio.

"La guerra - ha evidenziato Schnabel - dimostra l'interdipendenza contingente tra Stato e politica monetaria e fiscale. Mentre la pandemia ha richiesto la politica fiscale e monetaria per contrastare insieme il massiccio shock, il terribile atto di aggressione della Russia richiede una diversa divisione del lavoro, perché trascina domanda e prezzi in direzioni opposte in un momento in cui è a rischio la stabilità dei prezzi a medio termine".