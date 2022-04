Ucraina: Minniti, 'ingresso nell'Ue può dare forza a Zelensky nella trattativa'

02 aprile 2022 a

Roma, 2 apr (Adnkronos) - "Dobbiamo insistere moltissimo per il negoziato, dobbiamo fare un doppio movimento. Rendere evidente a Putin che su questa partita non si può uscire se non con il rispetto dei principi fondamentali: identità e sicurezza dell'Ucraina, autodeterminazione e rispetto della sua scelta di essere neutrale. E dare più forza a Zelensky nella trattativa, dobbiamo dire che l'Ucraina non entrerà nella Nato ma entrerà nell'Ue". Lo ha detto Marco Minniti a SkyTg24.