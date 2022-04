Monza: festa di compleanno finisce in rissa, chiuso locale per 20 giorni

02 aprile 2022 a

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - Gli agenti della questura di Monza e della Divisione polizia amministrativa e di sicurezza (Upas) hanno eseguito stamane il provvedimento di chiusura per 20 giorni del 'Bar My Way Cafè' di Nova Milanese.

Nella notte del 27 febbraio scorso si è verificava "una violenta lite" da parte di alcuni clienti presenti nel locale "in occasione di una festa di compleanno, uno dei quali armato di manganello telescopico". Alcuni ragazzi "dopo aver avuto un diverbio con l'addetto alla sicurezza, senza apparente motivo aggredivano un avventore e un dipendente dell'esercizio" con il manganello. Il locale in questione "già in passato era stato teatro di violenti risse e turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, motivo per il quale in data 4 agosto 2020 veniva disposta dal questore di Monza e della Brianza la sospensione della licenza per giorni 7".

Dagli ulteriori approfondimenti emergeva che il locale ha continuato "ad essere abituale ritrovo di persone pregiudicate dedite all'uso smodato di bevande alcoliche". Accertati i rischi per la sicurezza pubblica e la sicurezza dei cittadini, il questore ha disposto la sospensione dell'attività e trattandosi di seconda sospensione "sarà proposto al Comune di Nova Milanese di valutare l'adozione della revoca della licenza".