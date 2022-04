Ucraina: Gentiloni, 'importante che risposta europea sia comune'**

02 aprile 2022 a

a

a

Cernobbio, 2 apr. (Adnkronos) - "Come sapete l'Unione europea ha deciso di rispondere a questa guerra di aggressione scatenata cinque settimane fa ormai, non partecipando alla guerra, non allargando il conflitto ma sostenendo il Paese aggredito e isolando sul piano economico e diplomatico l'aggressore. Questa linea credo sia stata portata avanti con forza, con unità e grande collaborazione dei nostri alleati del G7, transatlantici e questa linea deve continuare, non farsi influenzare da ricatti, da ultimatum, come quelli che abbiamo visto in questi ultimi giorni". Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari economici e monetari, a margine dei lavori del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio.

"Certo, è una risposta che ha un costo, anche economico - ha sottolineato Gentiloni - incomparabile con il costo che avrebbe un allargamento della guerra o con il costo che avrebbe dare il via libera all'aggressione militare della Russia. E' un costo che dobbiamo gestire e che dobbiamo gestire insieme. E' molto importante che la risposta sia una risposta europea comune. Credo ci siano le condizioni, perché in fondo, l'economia europea era entrata in questa crisi iniziata il 24 febbraio in condizioni di buona salute. Con problemi ma con livelli di prospettive di crescita notevoli. Queste prospettive possono essere almeno in parte difese".