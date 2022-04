Governo: Tajani, 'su Csm e catasto attenzione a mettere fiducia, non possiamo votarle'**

02 aprile 2022 a

Roma, 2 apr (Adnkronos) - "Draghi ha detto che la questione del Csm si sarebbe risolta in Parlamento e non con un voto di fiducia, che lasciava al Parlamento la possibilità di scrivere la riforma. Noi diciamo al governo mantenere la promessa di Draghi, così come è scritta la riforma oggi non possiamo dare la fiducia, speriamo in un accordo". Lo ha detto Antonio Tajani a Rainews24.

"Anche sul catasto, noi tentiamo di fare in modo che non ci siamo nuove tasse sulla casa. Anche qui attenzione a mettere la fiducia", ha aggiunto il vice presidente di Forza Italia.