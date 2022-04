Ucraina: v.capo staff presidenza Kazakistan, 'sosteniamo integrità territoriale Paese'

01 aprile 2022 a

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Il Kazakistan rispetta l'integrità territoriale dell'Ucraina e aderirà alle decisioni delle Nazioni Unite su Crimea e Donbas. Lo ha dichiarato il vice capo dell'amministrazione presidenziale del Kazakistan Timur Suleimenov in un'intervista al media network Euractiv. "Naturalmente - ha affermato - la Russia voleva che fossimo più dalla sua parte. Ma il Kazakistan rispetta l'integrità territoriale dell'Ucraina. Sullo status della Crimea e del Donbas riconosceremo solo le decisioni prese dalle Nazioni Unite".

"Non abbiamo problemi a chiamare le cose con il loro nome - ha detto ancora l'ex ministro dell'Economia - La Russia ha deciso di introdurre una legge che proibisce la parola 'guerra'. La chiamano un'operazione militare speciale. Ma in Kazakistan, la chiamiamo per quello che è, purtroppo ...". Suleimenov ha anche osservato che il Kazakistan non sarà uno strumento per aggirare le sanzioni statunitensi e della Ue da parte della Russia.