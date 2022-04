01 aprile 2022 a

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Importante la visita della presidente Metsola a Kiev. L'Ue è accanto all'Ucraina, con assistenza finanziaria, militare e umanitaria. Al fianco di chi è stato aggredito e sta lottando per la libertà. Continuiamo a lavorare per un cessate il fuoco e una soluzione diplomatica per la pace". Lo scrive su Twitter Piero De Luca, vicecapogruppo del Pd alla Camera.