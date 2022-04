M5S: Crippa, 'restituiti oltre 2,7 milioni, noi diversi dagli altri'

01 aprile 2022 a

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto. Anzi, siamo gli unici, nella storia della nostra Repubblica, ad averlo fatto. I portavoce del Movimento cinque stelle hanno restituito ai cittadini, alla collettività, parte delle proprie indennità. Una scelta che ci rende unici, fin dall'inizio. Che affonda nei valori originari del Movimento. E che oggi assume, se vogliamo, un valore ancora più prezioso". Lo scrive sulla propria pagina Facebook Davide Crippa, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera dei deputati.

"Siamo coscienti, infatti, - prosegue il post - dei sacrifici compiuti da tanti italiani in questi anni di pandemia, coscienti di come il Paese abbia sofferto, stretto i denti, resistito alle avversità, alle difficoltà, ai drammi. E allora, ecco parte dei nostri stipendi. Un gesto che a qualcuno può apparire poco più che simbolico, ma che invece è molto concreto, visto che si tradurrà in progetti reali, veri, per la collettività. Più di 2,7 milioni sono stati destinati infatti ad associazioni meritorie come Emergency, la Lega del Filo d'oro, il Gruppo Abele Onlus, l'Anpas e Nove Onlus. Ne approfitto allora - continua Crippa - per ringraziare la comunità del Movimento cinque stelle, i colleghi della Camera e del Senato, per avere dato un esempio di cosa voglia dire essere 'al servizio del popolo'. Per avere dimostrato con i fatti che noi siamo diversi dagli altri".

"Sappiamo già che qualche politico alzerà il ditino, solleverà dubbi e agiterà sospetti. A tutti questi diciamo, semplicemente: 'Vi aspettiamo. Se volete restituire parte dei vostri stipendi, non dovete fare altro che… farlo'", conclude il capogruppo Cinquestelle.