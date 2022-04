M5S: Castellone, 'restituzioni mostrano grande idea del fare politica'

01 aprile 2022 a

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Il Movimento 5 Stelle ha appena restituito 2.754.000 euro, grazie al taglio dei nostri stipendi parlamentari, devolvendo le somme ricavate a varie associazioni votate dagli iscritti. A lungo abbiamo provato a contaminare le altre forze politiche con la nostra idea che la politica sia innanzitutto un servizio e non un privilegio. Siamo diversi perché nessuno lo aveva fatto mai e a tutt'oggi siamo gli unici a farlo". Lo scrive su Facebook Mariolina Castellone, capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato.

"Due anni di pandemia -aggiunge- ci hanno mostrato quanta fragilità nascosta ci fosse nel nostro tessuto sociale. La crisi economica prodotta dalla crisi sanitaria ha aggiunto fragilità a fragilità. Rincari e difficoltà delle imprese e delle famiglie sono sotto gli occhi di tutti. La politica è chiamata più che mai ad un atto di presa di coscienza e di servizio. Le nostre restituzioni tracciano la via giusta da percorrere, quella di un nuovo umanesimo, anche e soprattutto in politica. Non abbiamo fatto miracoli, ma il nostro gesto, che potrebbe essere considerato piccolo, in realtà mostra la grande idea che abbiamo dal fare politica. Mettersi sempre al servizio degli altri ed operare affinché nessuno venga lasciato indietro".