Lodi: Toninelli (M5S), 'Cassazione annulla assoluzione Uggetti, su di me veleno'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Vi ricordate l'ex sindaco di Lodi, Simone Uggetti? Mi massacrarono, come al solito, a reti unificate perché rimasi sulla mia posizione dopo la sua assoluzione in appello. Ebbene la Cassazione ha appena annullato questa sentenza. Tutto da rifare. A questo punto domando a coloro che vomitarono veleno su di me cosa ne pensano e se, oggi, un po' di vergogna la provano". E' quanto scrive su Facebook l'ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, senatore del Movimento 5 Stelle.