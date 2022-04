Inflazione: Longo (Ig), 'abbinata a politiche banche centrali potrebbe portare recessione in 18 mesi'

01 aprile 2022 a

Milano, 1 apr. (Adnkronos) - ''Quello che si teme in questo momento in questo contesto difficile caratterizzato da colli di bottiglia che continuano a imperversare sulla catena produttiva delle aziende e con il tema energetico diventato preponderante, è una recessione sulla scia dell'inflazione alta e della politica delle banche centrali''. Lo dice all'Adnkronos Vincenzo Longo premium manager di Ig analizzando gli ultimi dati macro. Quanto ai tempi per vedere i primi segnali di rallentamento ''la possibilità di un avvitamento dell'economia potrebbe arrivare dopo un anno e mezzo''.