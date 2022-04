HUBLOT LANCIA DUE NFT CON TAKASHI MURAKAMI

01 aprile 2022 a

- In concomitanza con la fiera internazionale Watches & Wonders, Hublot e Takashi Murakami presenteranno due opere digitali NFT, ispirate agli orologi Hublot Classic Fusion Takashi Murakami

La nostra collaborazione con Takashi Murakami ci ha portato all'arte digitale, un campo di espressione nel quale Hublot è diventata un pioniere nel pianeta dell'orologeria. Da ora in poi, gli NFT saranno parte integrante del nostro universo artistico "Hublot loves art".RICARDO GUADALUPECEO HUBLOT

Continuare la mia collaborazione con Hublot praticando nuove forme di espressione artistica come gli NFT sembra essere il modo naturale di portare avanti il nostro rapporto. Guardando avanti." TAKASHI MURAKAMI

NYON, Svizzera, 1 aprile 2022 /PRNewswire/ -- Hublot e Takashi Murakami si spingono oltre i confini dell'espressione artistica presentando due opere digitali NFT. Queste due creazioni si ispirano all'Hublot Classic Fusion Takashi Murakami All Black e al Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow, i primi due orologi lanciati congiuntamente nel 2021 dalla Maison svizzera e dal grande artista giapponese. Le due edizioni limitate, rispettivamente di 200 e 100 pezzi, sono andate esaurite in pochi giorni.

Questa nuova fase della collaborazione artistica sviluppata con Takashi Murakami assume la forma di due NFT statici con il fiore che sorride malizioso, tema iconico dell'opera di Murakami e del suo movimento artistico Superflat. Il primo NFT, basato sulla versione All Black, è un'edizione limitata a 216 pezzi, mentre il secondo, che ricrea i colori dell'esclusivissima versione Sapphire Rainbow, sarà un'edizione limitata a 108 esemplari. Queste opere digitali NFT sono destinate principalmente ai proprietari dei due orologi in edizione limitata, ai quali saranno offerte a determinate condizioni spiegate su Hublot.com. Gli attuali proprietari degli orologi potranno quindi richiedere il loro NFT dal 1° aprile 2022 al 25 aprile 2022. Se lo richiedono e lo desiderano, riceveranno poi il loro NFT gratuito nel proprio eWallet. A maggio, Hublot aprirà una pagina sul mercato decentralizzato dei token non fungibili, dove i titolari potranno scambiare i propri NFT.

Il lancio degli NFT Hublot x Takashi Murakami sarà sostenuto da una campagna promozionale molto artistica, basata sui principi del guerrilla marketing. Dopo la presentazione a Watches & Wonders, il salone dell'orologeria di Ginevra, verranno affissi segretamente dei manifesti a Londra e New York e delle proiezioni luminose giganti illumineranno alcuni edifici emblematici.

Un numero limitato di questi NFT sarà disponibile al pubblico in maggio 2022. Stay tuned!

HUBLOT

Fondata in Svizzera nel 1980, HUBLOT si distingue per il suo approccio innovativo e pioneristico, iniziato con la scelta di combinare oro e caucciù: l'"Arte della Fusione" nasce dall'immaginazione visionaria del suo Presidente, Jean-Claude Biver ed è animata dalla forza propulsiva di Ricardo Guadalupe, CEO del brand dal 2012.

La nascita dell'iconico modello Big Bang nel 2005, vincitore di numerosi premi, ha aperto la strada a nuove collezioni di punta (Classic Fusion, Spirit of Big Bang) con complicazioni semplici o più sofisticate, che testimoniano l'eccezionale DNA della manifattura orologiera svizzera, protagonista di una crescita folgorante.

Attenta a preservare i suoi savoir-faire tradizionali e guidata dalla filosofia "Be First, Different and Unique", la Maison svizzera dà prova di una costante ricerca d'avanguardia, attraverso i suoi materiali innovativi (l'oro inscalfibile Magic Gold, le ceramiche dai colori vivaci e lo zaffiro), e la creazione di movimenti di manifattura (Unico, Meca-10, Tourbillon).

Oggi HUBLOT si proietta verso un futuro visionario per una Maison di Alta Orologeria: quello della collaborazione con i grandi eventi del nostro tempo (FIFA World CupTM, UEFA Champions League, UEFA EUROTM) e con i più brillanti ambasciatori del momento (Chiara Ferragni, Pelé, Kylian Mbappé, Usain Bolt, Novak Djokovic).

Scopri il mondo di HUBLOT nella nostra rete di boutique nelle città più grandi del mondo: Ginevra, Parigi, Londra, New York, Hong Kong, Dubai, Tokyo, Singapore, Zurigo e su HUBLOT.com

