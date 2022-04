01 aprile 2022 a

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Conte ha chiesto rispetto per la prima forza politica del Parlamento, che ha sempre avuto una grandissima responsabilità in questi anni. Non mettiamo in discussione il governo". Lo ha detto a Radio anch'io il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà (M5S).