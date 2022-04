Ferrocar: «Sicurezza e alte performance: gli allestimenti e la manutenzione dei veicoli industriali vanno affidati ad aziende qualificate»

01 aprile 2022 a

(Oristano, 01/04/2022) - L'azienda di Santa Giusta è leader nel settore degli allestimenti dei mezzi pesanti su tutto il territorio sardo.

Oristano, 01/04/2022 - Sempre più performanti, moderni, sicuri: oggi i veicoli industriali devono possedere requisiti innovativi di grande efficienza e la loro manutenzione non può essere lasciata al caso. In un settore in continua evoluzione come quello dei veicoli, e dei mezzi pesanti in primis, a un'officina meccanica sono richieste alte competenze tecniche, rapidità di intervento e capacità di abbracciare tutte le innovazioni. Lo sa bene Stefano Ferro che da anni gestisce Officine Ferrocar di Santa Giusta ad Oristano, un grande centro revisioni auto e moto specializzato nella realizzazione e manutenzione di allestimenti per i veicoli commerciali e industriali.

«Oggi le performance dei veicoli industriali si coniugano con la massima efficienza e con la sicurezza degli stessi, ecco perché è di primaria importanza un lavoro eseguito a regola d'arte, una manutenzione costante, accurata e puntuale, una conoscenza del mezzo e delle nuove tecnologie. Questo non è un mestiere che si improvvisa, ma sono necessari passione, duro lavoro e preparazione specifica, corroborata da corsi di aggiornamento e dall'acquisizione di specifiche abilitazioni che attestino la preparazione di chi interviene sui mezzi».

Il core business delle Officine Ferrocar è proprio l'ambito dei veicoli pesanti, dove sono un vero riferimento sul territorio: «Eseguiamo progettazione e installazione degli allestimenti, come il montaggio di gru per gli autocarri, di piattaforme per il lavoro aereo, la costruzione di ribaltabili trilaterali e speciali o gli allestimenti specifici per il trasporto degli animali, sponde idrauliche caricatrici posteriori, fino alla fornitura e all'installazione di radiocomandi per ogni tipo di movimentazione.

Praticamente ci occupiamo a tutto campo dei veicoli industriali secondo le esigenze specifiche del cliente. La cura del mezzo pesante è fondamentale proprio per la finalità per cui il veicolo viene utilizzato: il lavoro, le lunghe distanze, la sicurezza principalmente».

Nata nel 1964 come piccola officina ad opera di Giuseppe Ferro, fondatore e capostipite, oggi l'azienda sarda è alla sua terza generazione, grazie all'impegno del figlio Stefano, a cui negli ultimi anni si è affiancato anche il figlio Nicola. Un'azienda di famiglia, quindi, ma di ampio respiro, che ha avuto la capacità di adattarsi, ampliarsi e migliorarsi nel tempo, diversificando i servizi offerti.

«L'espansione della nostra impresa – spiega Ferro - è andata di pari passo con l'evoluzione delle nuove tecnologie ed è correlata all'introduzione di nuovi reparti lavorativi e prestazioni che si rendevano necessari, come il centro revisioni auto e moto, l'officina meccanica e motoristica per diagnosi computerizzate e messe a punto, la carrozzeria, il servizio gommista e il negozio per la vendita di accessori e ricambi industriali e agricoli. Chi si affida a noi sa di poter trovare un unico referente per ogni tipo di riparazione o manutenzione senza dover ricorrere ad altre officine. Con gli anni abbiamo ampliato un già ben fornito magazzino che oggi è provvisto di tutto il materiale di consumo per fare manutenzione a ogni tipo di veicolo. Infine, poter trattare col cliente finale, senza intermediari, ci permette di avere con lui un rapporto diretto e ci consente di seguirlo con cura e attenzione grazie a un'assistenza dedicata a garanzia di un lavoro eseguito sempre a regola d'arte».

Sito internet: https://www.officineferrocar.com/