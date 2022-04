Digitale: da trasporti a Pa, confronto al Cnel il 5 aprile

01 aprile 2022 a

Roma, 1 apr. (Labitalia) - 'Servizi pubblici digitali, opportunità e nuove sfide. Dai trasporti alla sostenibilità fino al nuovo rapporto tra PA e cittadino' è il titolo dell'evento in programma martedì 5 aprile al Cnel (Sala Parlamentino) dalle 10 alle 12. Il convegno, organizzato da Fondazione Italia Digitale in collaborazione con FlixBus, è l'occasione per approfondire le tematiche del digitale, dei servizi al cittadino e la digitalizzazione del trasporto passeggeri. Il programma dell'evento prevede la moderazione di Federica Meta, giornalista Corriere Comunicazioni. Saluti e introduzione di Francesco Di Costanzo, presidente Fondazione Italia Digitale e Patrizio Caligiuri, direttore Affari Istituzionali e Comunicazione Pago PA.

Previsti gli interventi sul tema de 'La sfida della digitalizzazione del trasporto passeggeri' di Alessandro Morelli, viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;Enza Bruno Bossio, segretaria, IX Commissione Camera dei Deputati; Andrea Incondi, managing director FlixBus Italia; Pierpaola Pietrantozzi, segretario nazionale Adiconsum con delega ai Trasporti; Andrea Giuricin, editorialista.

Su 'Sostenibilità digitale e nuovo rapporto con i cittadini' interverranno Mario Nobile, direttore generale per i sistemi informativi e statistici Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; Davide Falasconi, responsabile innovazione dipartimento per la trasformazione digitale Presidenza del Consiglio dei Ministri; Livio Gigliuto, direttore Fondazione Italia Digitale e vice presidente Istituto Piepoli; Efisio Espa, docente Luiss e consigliere Cnel; Stefano Epifani, presidente Fondazione per la Sostenibilità Digitale. L'evento sarà fruibile in modalità telematica dalle pagine sociale di Fondazione Italia Digitale e Pa Social.