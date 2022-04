Calcio: Tuchel, 'Lukaku all'Inter? Per noi è un giocatore importante'

01 aprile 2022 a

Londra, 1 apr. - (Adnkronos) - "In questo momento non dobbiamo neanche pensare al calciomercato, perché non possiamo parlare con i giocatori, né vendere né comprare. Romelu comunque continua ad avere un ruolo importante nella nostra squadra. Forse non il ruolo che vorrebbe, e lo capisco completamente, ma comunque importante". Così l'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel in merito ad un possibile addio di Romelu Lukaku per tornare all'Inter nel prossimo mercato estivo.

"L'ho visto bello concentrato, motivato e coinvolto quando è rientrato dopo i giorni liberi concessi. Ora entriamo in una fase decisiva della stagione con un sacco di match decisivi: non abbiamo tempo di pensare ad altro o distrarci. Abbiamo bisogno di tutti, Romelu compreso", aggiunge Tuchel.