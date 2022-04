Calcio: Seedorf, 'non mi aspettavo esclusione Italia dai mondiali, riflettere su cosa non va'

01 aprile 2022 a

Doha, 1 apr. - (Adnkronos) - "Fa male, non me l'aspettavo. Bisogna riflettere su cosa non sta andando bene. La Nazionale italiana ha comunque un gruppo giovane, che può crescere e farsi sentire a livello internazionale nei prossimi anni". Così l'ex centrocampista di Inter e Milan Clarence Seedorf, ai microfoni di Rai Sport a margine del sorteggio dei mondiali a Doha, sull'esclusione dell'Italia dalla Coppa del Mondo.