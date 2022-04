Calcio: Sarri, 'Sassuolo una delle squadre migliori d'Italia, voglio fine stagione d'alto livello'

01 aprile 2022 a

Roma, 1 apr. - (Adnkronos) - “I ragazzi sono rientrati principalmente ieri dalla nazionale. Con noi hanno svolto solo un allenamento. Il derby ci ha lasciato dietro qualche scoria, speriamo di trasformarle in risvolti positivi, affrontiamo il Sassuolo che è tra le migliori d'Italia. Io mi aspetto un finale di stagione d'alto livello da parte di tutti, non solo a livello tecnico ma anche caratteriale. Da queste partite voglio una risposta importante". Così l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo all'Olimpico.

"Lotito l'ho visto ieri e volevamo parlare con i giocatori, prima ho parlato io poi il presidente -aggiunge Sarri-. Nel derby abbiamo fatto una partita inspiegabile, non tanto per il risultato quanto per l'atteggiamento. Io sono molto arrabbiato con i giocatori per questo tipo di carattere e sono frustrato anche con me stesso perché il giorno prima credevo di aver visto la giusta carica, ma forse mi sono sbagliato. Il futuro per me si chiama Sassuolo. Adesso voglio una squadra grintosa, cazzuta e vogliosa di finire la stagione nel migliore dei modi. Io spero di avere a disposizione dei professionisti di alto livello, e i professionisti non pensano che possano esistere partite inutili. Bisogna giocare sempre al massimo senza pensare ad altro".