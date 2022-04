Calcio: Sarri, 'Immobile capro espiatorio del ko della Nazionale'

01 aprile 2022 a

a

a

Roma, 1 apr. - (Adnkronos) - "Ho parlato con Immobile, gli ho detto che lui è il capro espiatorio di questa situazione. Non è lui il colpevole, pensasse alla Lazio perché se io fossi in lui saprei benissimo cosa fare. Sono fiducioso su di lui perché quando rientra qui a Formello ha sempre la testa indirizzata nel migliore dei modi". Così l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri commentando la mancata qualificazione degli azzurri al mondiale di Qatar 2022.

"Le nazionali oggi non rappresentano più un movimento, visto che ormai ogni squadra dei club è piena di stranieri -aggiunge Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo-. In questa settimana ho sentito troppe cavolate sui problemi del calcio italiano. Ad oggi il calcio italiano è 30-40 anni indietro. Non si parla mai di strutture, quando io parlo dei campi da gioco vengo preso per matto e poi i risultati sono questi. Guardiamo dove mandiamo a giocare i nostri calciatori".