Calcio: Infantino, 'Qatar 2022 sarà il miglior mondiale di sempre'

01 aprile 2022

Doha, 1 apr. - (Adnkronos) - "Benvenuti a Doha. Questa sarà la miglior edizione di sempre del Mondiale. Il più grande spettacolo sul pianeta, oltre 3 milioni di spettatori dal vivo e 5 miliardi a casa. Viviamo in un mondo aggressivo, diviso, è un'occasione per riunire i popoli in pace". Così il presidente della Fifa Gianni Infantino nel suo intervento alla cerimonia del sorteggio di mondiali di Qatar 2022 al Doha Exhibition and Convention Center.