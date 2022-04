Bergamo: frontale tra due auto a Treviglio, grave anziana

01 aprile 2022 a

Milano 1 apr. (Adnkronos) - Grave incidente stradale questo pomeriggio in via Brignano, a Treviglio, in provincia di Bergamo, dove due auto si sono scontrate frontalmente.

Al volante di uno dei due veicoli c'era una donna di 74 anni, che nell'impatto ha riportato traumi al torace, all'addome e a una gamba. L'anziana è stata portata in codice rosso all'ospedale di Treviglio.

Lì, in codice giallo, è stato trasferito anche il conducente dell'altra auto, un ragazzo di 21 anni, che nello scontro ha riportato traumi al torace e a un braccio. Sul posto sono intervenuti automedica, due ambulanze, vigili del fuoco e Polizia di Stato.