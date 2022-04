Auto: Anfia, su mercato pesa 'effetto attesa' per incentivi

01 aprile 2022 a

Roma, 1 apr. -(Adnkronos) - Prosegue l' 'effetto attesa' per l'attuazione delle misure di incentivazione all'acquisto di auto a zero e a basse emissioni previste dal DL Energia. Lo segnala l'Anfia, commentando i pesanti dati di marzo con cui - spiega il presidente Paolo Scudieri - "il mercato auto registra il peggior risultato da inizio anno, chiudendo il mese a -29,7%, dopo le già pesanti flessioni di gennaio (-19,7%) e febbraio (-22,6%)". Scudieri ricorda come "il preoccupante calo delle immatricolazioni è in buona parte imputabile all'attesa dell'attuazione delle misure di sostegno alla domanda annunciate dal DL Energia dello scorso 18 febbraio, primo passo di un piano pluriennale di supporto alla domanda di auto a zero e basse emissioni, complementare a un set di misure di politica industriale per accompagnare la riconversione della filiera produttiva automotive".

"Secondo l'ultima bozza del decreto - segnala - le misure di incentivazione sembrerebbero escludere il comparto delle vetture intestate a società, eccezion fatta per le società di car sharing che potrebbero, invece, fruirne. Se confermata, questa impostazione costituirebbe, a nostro avviso, una forte limitazione, trattandosi di un canale di vendita in grado di dare un contributo importante alla diffusione della mobilità elettrica (BEV e PHEV)".

"Ribadiamo - conclude il presidente dell'Anfia - la necessità di includere nel pacchetto di misure di prossima attuazione anche gli incentivi all'acquisto di veicoli commerciali leggeri a basso impatto ambientale, un segmento che gioca un ruolo cruciale per tradurre in realtà un modello di logistica urbana delle merci davvero sostenibile e che ha subìto pesantemente l'impatto della pandemia e della conseguente crisi economica, necessitando ora di uno stimolo che favorisca il rinnovo del circolante in chiave green”.