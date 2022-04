Al mercato Wagner nasce Frisart, la frisella come non l'avete mai vista

01 aprile 2022 a

Milano, 1 apr. (Adnkronos/Labitalia) - All'interno del rinnovato mercato comunale di piazza Wagner, a Milano, è nato Frisart by Artigiano in Fiera. Si tratta di una caffetteria bistrot fondata da Maria Cristina Nocella, barese d'origine e milanese d'adozione, che ha messo la frisella al centro dell'offerta di somministrazione. Proprio il tipico tarallo di grano duro viene declinato in una proposta gourmet che spazia dalla variante classica, a base di pomodoro, olio extravergine e origano, a quelle più golose, come l'Avocadessa (salmone, avocado, semi di sesamo, lime, olio aromatizzato alla cipolla e salsa guacamole).

Le ricette delle friselle si declinano in altre quattro tipologie: la caprese (pomodoro, olio evo puglese, fiordilatte, origano, basilico, sale e pepe), la mortazza (pesto e granella di pistacchi siciliani, stracciatella, mortadella igp, sale, olio evo pugliese e pepe), la Panzanella (pomodoro, filetti di alici calabresi, cipolla arrostita, basilico, olive taggiasche, origano, bagnetto rosso piemontese, olio evo e burrata), la Puntarella (stracciatella, puntarelle, filetti di alici, olio aromatizzato al bergamotto, sale, pepe).

Tutte le friselle in menù sono disponibili anche in modalità asporto. La frisella in formato mini, invece, è protagonista all'ora dell'aperitivo con la degustazione di sottoli e creme vegetariane provenienti da una selezione di artigiani del network Artigiano in Fiera. Il legame tra Frisart e la fiera più importante dell'artigianato è doppio filo: annesso allo spazio caffetteria trovano casa trenta produttori in uno shop di piccole eccellenze agroalimentari italiane.

Qualche esempio? I capperi di Pantelleria dell'azienda Kazzen, il succo di bergamotto del Consorzio Motta di Reggio Calabria, le chips e la pasta a base di peperone crusco dalla Basilicata, le fregula integrale dalla Sardegna. E ancora: olii extravergini da Liguria, Puglia, Calabria, il kit per i cannoli fai-da-te dalla Sicilia, i lievitati del maestro napoletano Sal de Riso, le marmellate e le mostarde inedite della Valle d'Aosta. Ce n'è davvero per ogni gusto e per una spesa consapevole e ricercata.

“Frisart - spiega la founder Maria Cristina Nocella - è un modello che magari un giorno riusciremo a replicare in altri quartieri della città. Il Mercato Comunale Wagner è stata un'opportunità colta in partnership con Artigiano in Fiera che qui già tra il 2020 e il 2021 aveva aperto un temporary shop. E' un progetto che racchiude tante anime: la passione personale per le eccellenze agroalimentare, le radici ancorate alla Puglia e l'occasione di creare qualcosa di nuovo come un'offerta incentrata sulla frisella, ideale per la pausa pranzo come per l'ora dell'aperitivo”.

A completare l'offerta, dalla colazione alla merenda, ci sono i macaron (dolci e salati) e le praline del maestro Enrico Rizzi che in Frisart ha trovato una piccola 'succursale' della sua boutique di via Cesare Correnti.