Ucraina: Stoltenberg, 'finora nessun vero cambiamento in condotta Russia'

31 marzo 2022 a

a

a

Bruxelles, 31 mar. (AdnKronos) - - "Quello che vediamo è che la Russia continua a perseguire un risultato militare nel conflitto in Ucraina: finora non abbiamo visto alcun reale cambiamento negli obiettivi principali della Russia, quindi dobbiamo continuare a sostenere Kiev". Lo dice il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, a Bruxelles in conferenza stampa. "Dobbiamo continuare a fornire armi all'Ucraina finché sarà necessario - continua - è estremamente importante, stanno combattendo una guerra per la democrazia".