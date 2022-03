Ucraina: esperto sicurezza a Forbes, 'Russia ritirerà truppe ma rivendicherà intero Donbas'

31 marzo 2022 a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Molto probabilmente la Russia ritirerà le sue truppe da tutta l'Ucraina, tranne che dal Donbas, di cui rivendicherà anche quei territori che non è riuscita a conquistare. Mosca vuole l'intero Donbas". Questa l'analisi dell'esperto di gestione del rischio e sicurezza ucraino Mykola Kapitonenko, che in un'intervista a Forbes ha osservato che "quello attuale è il momento più difficile per i negoziati, per il fatto che le parti in conflitto hanno molta fiducia che ognuna di loro possa vincere".

"Lo spazio del compromesso - ha aggiunto - rimane ristretto e la volontà di combattere è alta. La pace sarà difficile da raggiungere, ma c'è una direzione da cui aspettarsela. Il presidente Zelensky lo aveva accennato: la neutralità dell'Ucraina in cambio di garanzie di sicurezza e lasciando in sospeso la questione della Crimea e del Donbas, su cui è ora impossibile raggiungere un compromesso".