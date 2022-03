Ucraina: Draghi, 'ho aspettative positive su ruolo Cina, vedremo se confermate'

31 marzo 2022 a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Sul ruolo della Cina nel processo di pace in Ucraina "ho aspettative positive perché è impossibile non averne. Potrebbe diventare protagonista di prima grandezza nell'avvicinare le due parti, poi bisogna vedere se queste aspettative sono confermate dal comportamento e dalle indicazioni del presidente Xi Jinping". Così il premier Mario Draghi, nell'incontro con la stampa estera. "Lo spazio per un ruolo cinese esiste, ed è molto significativo, verrà toccato nel vertice" tra Ue e Cina in programma domani.