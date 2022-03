Ucraina: colloqui con Polonia e Paesi Baltici per chiudere confini con Bielorussia e Russia

31 marzo 2022 a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Sarebbero in corso trattative fra Ucraina, Polonia e Paesi Baltici per chiudere i confini con la Bielorussia e la Russia. Secondo l'ambasciatore dell'Ucraina in Polonia Andriy Deshchytsia, i diplomatici ucraini stanno negoziando con la Polonia la chiusura del confine con la Bielorussia. "Abbiamo anche fatto appello - ha dichiarato - a Lettonia, Lituania ed Estonia affinché chiudano contemporaneamente i loro confini con la Bielorussia e la Russia".