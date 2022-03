Pnrr: Cisl Lombardia, 'istituire cabina regia con istituzioni e parti sociali'

31 marzo 2022 a

Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Il Piano nazionale di ripresa e resilienza potrà essere una grande occasione di sviluppo. A patto che si accompagnino i processi innovativi e si anticipino, e gestiscano, le eventuali ricadute sui lavoratori. Ne è convinta la Cisl Lombardia, che aprendo i lavori del suo XIII congresso regionale ha lanciato al presidente lombardo Attilio Fontana e ai suoi assessori, ai presidenti di Provincia e ai sindaci dei capoluoghi, a Cgil e Uil e alle altre parti sociali, la richiesta di una cabina di regia che realizzi una "governance partecipata dell'attuazione del Pnrr nella nostra regione e nei nostri territori".

Una governance "condivisa che assicuri qualità ed efficacia di spesa, certezza dei tempi, legalità e sicurezza negli appalti e nei cantieri, e ponga sempre al primo posto il superiore obiettivo di una programmata, effettiva e monitorata creazione di nuova e buona occupazione, a partire dai giovani e dalle donne", ha detto il segretario generale della Cisl Lombardia, Ugo Duci, nella sua relazione introduttiva, sottolineando che: "Pnrr per la Cisl significa: P come Partecipazione - N come negoziazione - R come Rappresentanza - R come Responsabilità: il titolo che abbiamo dato al nostro congresso". Le assise in corso segnano la tappa finale del percorso congressuale lombardo che ha impegnato complessivamente oltre 8mila delegati. Sono 362 quelli riuniti oggi e domani al Crown Plaza di San Donato, in rappresentanza di 732mila iscritti alla Cisl lombarda.

Tanti i temi al centro del dibattito, dalla sanità alla salute e sicurezza sul lavoro, dalle sfide della transizione ecologica alla conciliazione vita-lavoro, dalle politiche del lavoro alle vecchie e nuove povertà. Tante le aspettative sull'opportunità di sviluppo offerta dal Pnrr. "Una grande scommessa su cui la Cisl vuole 'esserci… per cambiare' ciò che va cambiato, innovato e migliorato per costruire insieme un futuro di progresso, inclusione e coesione per la nostra Lombardia", ha detto il segretario generale Ugo Duci, che ha chiesto alla giunta Fontana uno "scatto nella regia".

"L'eccezionalità, le criticità ma anche le opportunità del tempo presente rendono necessario innescare una robusta traiettoria che sostenga e sviluppi una regia comune, possibilmente più 'smart' degli ormai datati tavoli istituzionali 'all inclusive', che prescindono dal 'peso' di rappresentatività dei soggetti che vi partecipano. Una regia utile per superare resistenze, ritardi e incertezze, mettendo il dialogo e la negoziazione sociale al primo posto della costruzione condivisa e comune del futuro della nostra terra lombarda", ha spiegato il segretario generale Duci.

Tra le misure prioritarie proposte dalla Cisl la riorganizzazione del servizio sanitario regionale in direzione di un rafforzamento e sviluppo della sanità territoriale passa dalla ricostituzione dei Distretti socio-sanitari. La prevenzione, la salute e la sicurezza sul lavoro, investimenti sulla parità di genere, puntare sui giovani e mettere al centro politiche di prevenzione e contrasto alle povertà.