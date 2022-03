31 marzo 2022 a

Roma, 31 mar. - (Adnkronos) - Cambia il programma del Gp d'Argentina a Termas de Rio Hondo. Le casse che trasportavano le moto e il materiale di diversi team, in ritardo per il guasto a un cargo che si è dovuto fermare a Mombasa, non arriveranno questa sera ma domani mattina. Il programma sarà dunque condensato nella giornata di sabato con tre sessioni di libere per le tre categorie, oltre alle qualifiche.