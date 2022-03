Motomondiale: Bastianini, 'in Argentina il mio obiettivo è arrivare tra i primi 5'

31 marzo 2022 a

Termas de Rio Hondo, 31 mar. -(Adnkronos) - "Sono contento di essere in vetta al Mondiale, ma siamo solo alla terza gara, il mio obiettivo è restare davanti puntando alla top five. Non penso al futuro, solo a capire meglio la moto. Abbiamo un grande potenziale, la Ducati è incredibile". Così il pilota della Ducati Enea Bastianini in conferenza stampa alla vigilia del fine settimana del Gp d'Argentina.

A Termas de Rio Hondo non si correrà il venerdì per il ritardo nell'arrivo di moto e materiali. "Sarà più difficile per me arrivare al setup perfetto, dovremo cercare di prendere le decisione giuste prima possibile -aggiunge il pilota del team Gresini-. La situazione più problematica è per i meccanici, che dovranno farsi un bel mazzo per sistemare tutto. Speriamo che domani rispettino i tempi e arrivi tutto, mi mancano le due moto! Alla fine sarà uguale per tutti, proveremo solo sabato e avremo una sessione in più, sarà molto particolare, magari si interverrà poco sulle moto, ma non credo sia un grande problema. Speriamo che le condizioni della pista siano buone".