Milano, street art e birra 8.6 Original si incontrano nel cuore del capoluogo lombardo

Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Nel cuore del capoluogo lombardo, una serata con dj a tema street art e musica urbana per lanciare la bevanda del marchio Royal Swinkels Family Brewers. Il marchio olandese del luppolo Royal Swinkels Family Brewers ha presentato al pubblico la prima edizione limitata della birra doppio malto 8.6 Original a tema steet art. Lo ha fatto mercoledì 30 marzo con un evento organizzato nel cuore della movida di Milano presso il Malaga Sin City Social Bar.

Il fulcro dell'evento è stato il murales “The Wall of IntenCity” realizzato dall'artista urbano Raptuz (celebre writer meneghino conosciuto per i suoi lavori di estremo impatto cromatico ed altissima definizione nella composizione e nell'applicazione del colore), un'opera interattiva che raffigura un codice QR attraverso il quale è possibile scaricare l'ultima canzone di Dani Faiv, uno dei nomi di punta del nuovo panorama trap. La raffigurazione sarà visibile fino al 29 aprile 2022. L'idea è merito dell'agenzia Gitto Battaglia 22, rappresentata durante la serata dal suo direttore creativo Vicky Gitto.

Oltre a spiccare sul logo di 8.6, i lupi sono i grandi protagonisti dell'opera di Raptuz: animali dallo spirito fiero e deciso, sono ritratti su un murale impattante che invita l'osservatore a vivere la città con tutta la sua vibrante energia. “Dipingere graffiti è come essere un lupo nel proprio branco, a volte puoi non sentirne il richiamo, ma resti sempre un lupo”, ha commentato Raptuz. “The Wall of IntenCity mi ha permesso di reinterpretare lo spirito di 8.6 e trasformarlo non solo in un'opera d'arte urbana, ma in una vera e propria esperienza che fonde la visual art con la musica”.

Attraverso il QR Code posto sul murale è possibile ascoltare in esclusiva “Nella City”, l'inedito di Dani Faiv che racconta l'intensità della vita in città: frenetica, a volte contradditoria, ma sempre ricca di emozioni. “The Wall of intenCity mi permette di offrire a Milano un'esperienza nuova e immersiva, che unisce le mie barre all'arte di Raptuz per vivere la musica e il contesto urbano ancora più intensamente”, ha dichiarato l'artista.

“Con questo progetto abbiamo voluto celebrare la nuova 8.6 Street Art Limited Edition 2022 – ha commentato Luca De Zen, AD di Swinkels Family Brewers – una collezione unica che ha visto le nostre lattine trasformarsi in opere d'arte grazie all'estro e alla creatività di quattro dei più famosi street artist sulla scena internazionale. Con The Wall of IntenCity abbiamo dato spazio a due artisti della scena urban italiana per far vivere a tutti gli appassionati un'esperienza intensa e autentica proprio come 8.6 Original, una birra dal gusto deciso e dalla personalità forte come quella di chi la sceglie”.