M5S: Conte, 'per me no alternative a Movimento, Di Maio? Impegnato a fare ministro'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Le tensioni con Luigi Di Maio? "Di Maio in questo momento sta facendo il ministro degli Esteri, è un compito molto gravoso. In una fase così complessa è giusto che sia concentrato su questo". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, in un'intervista a Tpi. A chi gli domanda se prima o poi farà un suo partito, "sono completamente focalizzato sul Movimento 5 Stelle, non esistono altre possibilità", risponde con fermezza.