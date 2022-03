Lavoro: da Cdm via libera a dlgs su congedi e caregiver

31 marzo 2022 a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, del ministro del lavoro e politiche sociali Andrea Orlando e del ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che attua la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. Le norme sono finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. Lo rende noto Palazzo Chigi.