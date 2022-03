Immediapress/elago lancia una bellissima custodia bumper per il tuo Apple Watch

31 marzo 2022 a

SAN DIEGO, March 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Di solito ci sono due fazioni quando si tratta di proteggere un Apple Watch. Il primo gruppo non vuole nessuna protezione, così da mostrare la bellissima estetica dell'orologio senza intralci. Il secondo gruppo sacrifica un po' dell'estetica per preservare la bellezza dell'orologio. Con la nuova custodia Duo di elago per Apple Watch il secondo gruppo non avrà più bisogno di sacrificare nulla per proteggere il proprio orologio.

Se non hai mai sentito parlare di elago, si tratta di un'azienda affermata che opera al di fuori di San Diego, California sin dal 2002. Come azienda di design, elago si concentra sulla creazione di cose che siano utili e belle. I designer di elago sono istruiti a creare prodotti che loro stessi amerebbero usare. Così facendo, sono sicuri che quando un prodotto raggiunge le mani di un cliente, questi se ne innamorerà.

La nuova custodia Duo è un mix armonioso di policarbonato e poliuretano termoplastico: questi due materiali offrono una protezione solida dagli urti e dai graffi che possono verificarsi con l'uso quotidiano. Trattandosi di una custodia bumper, non c'è pellicola proteggi schermo che ostacoli la funzionalità quando si prova ad accedere agli angoli dello schermo; un problema che affrontano molti utenti quando hanno a che fare con la pellicola proteggi schermo di un Apple Watch. Ma ciò che rende davvero speciale Duo è il design estetico della custodia. All'interno della custodia in poliuretano termoplastico, c'è una cornice di policarbonato che aiuta a far risaltare il design di Duo per via del contrasto di colori tra le due parti. Uno degli aspetti migliori dell'acquisto di una custodia Duo è che ogni ordine comprende due cornici in policarbonato di colori diversi. Ciò ti permette di cambiarla in base all'umore, all'abbigliamento o a qualunque altro fattore entri in gioco. La base in poliuretano termoplastico è disponibile in nero e in colori trasparenti, mentre la cornice in policarbonato è disponibile in indaco jean (blu scuro), grigio scuro, giallo, azzurro, rosa chiaro, rosa gold e viola. La custodia è compatibile con gli Apple Watch Serie 7, 6, 5, 4 e SE nei formati da 45mm, 44mm, 41mm e 40mm.Amazon.it: https://amzn.to/362S8tTelago.com: https://bit.ly/3qkaQ77

elago è in primis un'azienda di design. Il loro motto è “semplice raffinatezza” perché creano dei prodotti che sono utili e belli. Tutti i loro design sono creati all'interno dell'azienda da zero, il che assicura che il prodotto ottenuto sia orientato al dettaglio e funzioni perfettamente.elago ha avuto inizio a San Diego, California nel 2002 e ha ricevuto numerosi premi internazionali di design, tra cui lo Spark Awards e il reddot awards.

