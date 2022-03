Guerra Ucraina-Russia, cessate il fuoco a Mariupol dalle 9. Domani nuovi colloqui

31 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Guerra Ucraina-Russia, dovrebbe scattare alle 10 ora locale (le 9 in Italia) il cessate il fuoco a Mariupol - offerto ieri da Mosca - per permettere per permettere l'evacuazione di civili e cittadini stranieri verso Zaporizhzhia. "Le forze armate della Russia dichiarano, esclusivamente con fini umanitari, un cessate il fuoco il 31 marzo a partire dalle 10 del mattino", ha dichiaro il capo del centro di controllo della Difesa nazionale russa, Mijail Mizintsev, secondo quanto riporta l'agenzia Interfax.

Mizintsev ha precisato che verrà aperto un corridoio umanitario aggiuntivo per evacuare i civili da Mariupol a Zaporizhzhia passando da Berdyansk, sostenendo che la strada che collega questa a Mariupol sarebbe regolarmente oggetto del fuoco da parte dei militari e nazionalisti ucraini.

Kiev e Mosca si sono ripetutamente accusati a vicenda di sabotare la fuga dei residenti da Mariupol, che è stata circondata dalle truppe russe per settimane.

Intanto per domani è previsto un nuovo round di negoziati online, ha fatto sapere il capo della delegazione ucraina, David Arakhamia, su Telegram.

"I negoziati continuano ma per ora si tratta solo di parole", ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un nuovo video. A proposito della presunta de-escalation annunciata dalla Russia nelle zone di Kiev e Chernihiv, il leader ucraino ha affermato che è "la conseguenza del lavoro dei nostri difensori, ma allo stesso tempo vediamo aumentare i militari (russi, ndr) nel Donbass, e per questo siamo pronti. Non ci fidiamo di nessuno, perché c'è una situazione reale sul campo di battaglia e ora questa è la cosa più importante". "Combatteremo per ogni metro della nostra terra, combatteremo per ogni singola persona" ha scandito Zelensky.

Russia e Ucraina hanno fatto "progressi significativi" durante l'ultimo round di negoziati a Istanbul. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, secondo cui per Mosca c'è stato "un passo avanti positivo" anche se "non c'è ancora il risultato finale". Intervistato dai media russi, Lavrov ha sottolineato che i negoziatori ucraini "hanno confermato la necessità di garantire lo status non nucleare e neutrale dell'Ucraina e la sua sicurezza al di fuori della Nato" e "hanno capito che le questioni della Crimea e del Donbass sono state risolte per sempre".

"Non c'è stato alcun punto di svolta" dopo il quarto round di colloqui che si è svolto a Istanbul in Turchia, ha affermato dal canto suo portavoce del Cremlino Dmitry Peskov sottolineando che il Cremlino ''non ha visto nulla di promettente'' e che ''c'è ancora un grande lavoro da fare''. Peskov ha comunque giudicato ''positivo'' il fatto che l'Ucraina abbia messo per iscritto le sue richieste per porre fine al conflitto.

"Se avete notato, evitiamo accuratamente qualsiasi dichiarazione su quelle questioni che sono sostanzialmente sul tavolo delle trattative. Non le discutiamo pubblicamente, riteniamo che le trattative debbano andare avanti in silenzio", ha sottolineato Peskov, criticando le dichiarazioni su media e social media di alcuni rappresentanti dell'Ucraina, "compresi coloro che non hanno nulla a che vedere con i negoziati. Questo - ha affermato - non è un fattore che contribuisce al successo di questi negoziati".