Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Nel decreto Ucraina votato oggi non c'è aumento spese militari. E non ci sarà neppure la corsa al riarmo nell'immediato futuro perché, dopo le nostre pressioni in tutte le sedi opportune, il governo parla di gradualità fino al 2028. Questo, senza il M5S, non sarebbe mai accaduto". Così Danilo Toninelli dei 5 Stelle su twitter.