Roma, 31 mar (Adnkronos) - "Dov'è il ministro degli Esteri? Non ha niente da dire su questo? Non si scherza su questo, una cosa è il confronto ma non si gioca sulla pelle degli italiani durante la guerra". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira parlando della posizione di Giuseppe Conte sulle spese per la Difesa.