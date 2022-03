Difesa: Malpezzi (Pd), 'sorpresi da M5s, politica estera cardine di qualsiasi alleanza'

31 marzo 2022 a

a

a

Roma, 31 mar (Adnkronos) - "Oggettivamente ci sono stati alcuni passaggi compiuti dal M5S che ci hanno sorpreso e preoccupato: al centro della nostra azione politica c'è la salvaguardia della reputazione internazionale del nostro Paese e della stabilità del governo. Onestamente alcuni atteggiamenti hanno rischiato di mettere in crisi entrambi". Lo dice la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.

"Per questo avevamo proposto di costruire un odg della maggioranza che specificasse meglio la gradualità della crescita delle risorse che era prevista da anni. Già nel 2019 il Ministro Guerini spiegava come l'attuazione degli accordi presi in ambito Nato sarebbe stata progressiva e graduale in linea con la crescita del Pil e che si sarebbe potuti andare oltre la scadenza fissata -prosegue Malpezzi-. Aggiungo che il Paese non sta andando verso il riarmo; sono spese per il rafforzamento della sicurezza interna, per investimenti in ricerca e tecnologia, per la cybersecurity e l'aerospazio. Tutti elementi decisivi per costruire la difesa comune europea".

"Deve essere chiaro a tutti che la politica estera è il cardine di qualsiasi alleanza. Una crisi di governo sarebbe stata incomprensibile in un momento come questo e il Pd ha lavorato per tenere unita la maggioranza, perché è fondamentale sostenere l'azione del governo. Oggi approviamo misure e stanziamo risorse che permettono all'Ucraina di difendersi e aiutiamo le donne e i bambini che scappano dalla guerra”, conclude Malpezzi.